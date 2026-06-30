Белорусских конькобежцев допустили к международным стартам в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) официально разрешил белорусским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе на международных соревнованиях в сезоне 2026/2027, сообщает пресс-служба ISU.

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Ранее атлеты не допускались к участию в турнирах, в том числе в чемпионатах под эгидой союза. В этом сезоне спортсмены смогут выступать, но без использования национальной символики. Допуск атлетов распространяется на две дисциплины – личные и командные. А это значит, атлеты смогут представить Беларусь на международной арене.

Раньше атлеты уже принимали участия в Олимпийских играх, но срок допуска действовал только временно и истекал сразу по окончанию Игр.