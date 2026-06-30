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ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026

30 июня 2026 15:41
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Опубликован список топ-игроков группового этапа ЧМ-2026. Рейтинг ФИФА формировался по новой системе оценки, которая была введена на чемпионат. Она опирается на эффективности и результативности игроков.

ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026-1

Фото: Getty Images

На первой строчке расположился немецкий футболист Дениз Ундав с баллом 8,36. Второе место занимает лучший бомбардир чемпионата аргентинец Лионель Месси с оценкой 8,34. «Бронзу» забирает француз Килиан Мбаппе, чей показатель составил 8,13 балла.

Также были отмечены лучшие игроки по позициям. Самый креативный футболист – Майкл Олисе с баллом 8,03, и лучший защитник – Люк де Фужроль, получивший оценку 7,38.

Среди голкиперов отметились Орландо Хиль и Ровен Уильямс.

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# Футбол # Чемпионат мира по футболу # Лионель Месси # Килиан Мбаппе

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