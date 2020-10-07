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Новости экономики за 07.10.2020

07 октября 2020 16:01
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Новости Беларуси. Как биржевые аналитики объясняют рост продажи круглых лесоматериалов, какая белорусская техника будет работать на африканских просторах и что реконструируют на Мозырском НПЗ? Новости деловой сферы прямо сейчас.

НА МОЗЫРСКОМ НПЗ РЕКОНСТРУИРУЮТ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Мировые цены на нефть снизились. Ноябрьские фьючерсы WTI в минусе на 1,77 % – 39,95 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились до 42 долларов за баррель.  

Тем временем, Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство. В планах – завершить строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Реконструкция позволит рационально разместить оборудование и улучшить условия труда работников.

«Были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок». БУТБ отмечает повышение спроса на круглый лес

AIRBUS ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ БИЗНЕС-ДЖЕТ

Airbus представил новый бизнес-джет, а Hyundai планирует выпустить серию летающих машин. Бизнес-джет был создан на основе гражданского лайнера A220.

Новая модель сможет находиться в полете более 12 часов. Можно будет напрямую долететь из Лондона в Лос-Анджелес или из Токио в Дубай. Компания делает ставку на то, что спрос на перевозки бизнес-джетами пострадает от пандемии не так сильно, как коммерческие рейсы.  

Новости экономики за 07.10.2020-1

Южнокорейский автопроизводитель планирует к 2028 году выпустить полную линейку летающих автомобилей. Некоторые модели могут появиться уже через 3 года.

«Идёт подготовка специалистов». Пётр Пархомчик рассказал о центре белорусской сельхозтехники в Зимбабве

В январе Hyundai в партнерстве с Uber впервые представила концепт летающего автомобиля. Первоначально они будут управляться пилотами, но к 2035 году смогут перейти на полный автопилот.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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