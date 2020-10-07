Новости экономики за 07.10.2020

Новости Беларуси. Как биржевые аналитики объясняют рост продажи круглых лесоматериалов, какая белорусская техника будет работать на африканских просторах и что реконструируют на Мозырском НПЗ? Новости деловой сферы прямо сейчас.

НА МОЗЫРСКОМ НПЗ РЕКОНСТРУИРУЮТ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мировые цены на нефть снизились. Ноябрьские фьючерсы WTI в минусе на 1,77 % – 39,95 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились до 42 долларов за баррель.

Тем временем, Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство. В планах – завершить строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Реконструкция позволит рационально разместить оборудование и улучшить условия труда работников.

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AIRBUS ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ БИЗНЕС-ДЖЕТ

Airbus представил новый бизнес-джет, а Hyundai планирует выпустить серию летающих машин. Бизнес-джет был создан на основе гражданского лайнера A220.

Новая модель сможет находиться в полете более 12 часов. Можно будет напрямую долететь из Лондона в Лос-Анджелес или из Токио в Дубай. Компания делает ставку на то, что спрос на перевозки бизнес-джетами пострадает от пандемии не так сильно, как коммерческие рейсы.