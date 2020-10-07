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«Были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок». БУТБ отмечает повышение спроса на круглый лес

07 октября 2020 15:35
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Новости Беларуси. С начала 2020 года продажи круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличились на 29 % – почти до 700 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие темпы роста специалисты объясняют значительным спросом на древесное сырье со стороны отечественных деревообработчиков.

Биржевые аналитики отмечают, что высокую потребность в сырье наглядно продемонстрировали квартальные торги древесиной в заготовленном виде, которые прошли в сентябре и стали рекордными для биржи.  

«Были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок». БУТБ отмечает повышение спроса на круглый лес-1

Всего за два дня реализовали 1 миллион 200 тысяч кубометров лесоматериалов на 124 миллиона рублей. Количество покупателей тоже было беспрецедентным – 914 компаний.

Повышенная активность участников торгов наблюдается с конца 2019 года, когда был упрощен порядок аккредитации и отменена плата за электронную цифровую подпись.  

«Были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок». БУТБ отмечает повышение спроса на круглый лес-4

Роман Янив, пресс-секретарь ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»:  
По сути, были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок. В первую очередь это оценили небольшие частные лесопилки, которые смогли наравне с крупными игроками по рыночным ценам покупать необходимые им объемы древесины.  

О других новостях экономики за 7 октября читайте здесь.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Роман Янив # Наталья Надольская # Фотофакт

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