«Были сняты все барьеры для входа на биржевой товарный рынок». БУТБ отмечает повышение спроса на круглый лес

Новости Беларуси. С начала 2020 года продажи круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличились на 29 % – почти до 700 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие темпы роста специалисты объясняют значительным спросом на древесное сырье со стороны отечественных деревообработчиков.

Биржевые аналитики отмечают, что высокую потребность в сырье наглядно продемонстрировали квартальные торги древесиной в заготовленном виде, которые прошли в сентябре и стали рекордными для биржи.