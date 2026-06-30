Кандидат в президенты Франции предложил расформировать ООН

Жан-Люк Меланшон – кандидат в президенты Франции от партии «Непокорившаяся Франция» – на конференции Института Ла Боэти выступил с предложением о переориентации внешней политики страны, пишет Le Figaro.

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По его мнению, союзы в новых военно-политических форматах с участием Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, а также участие Франции в НАТО не соответствуют национальным интересам страны и ограничивают самостоятельность французской внешней политики.

Меланшон в качестве альтернативы предлагает рассмотреть расформирование ООН и в дальнейшем создание обновленной системы международного взаимодействия. Также он выступил против модели «закрытых клубов» в международной дипломатии. Отдельно говорил о необходимости переговоров с Россией, в том числе поднятие ситуации вокруг Украины. Ранее похожую позицию высказывал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.