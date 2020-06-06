«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве

Новости Беларуси. Кажется, у Могилева новые идеи, где что сделать, не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотят дублер имеющейся магистрали – об этом сказали Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Надо переговорить с министром транспорта – он строит разные дороги – насчет кредитов Европейского банка и так далее. Надо поговорить, чтобы они постарались сэкономить. Чтобы пустотой не занимались там, потому что они размахиваются, лишние развязки – ужас просто. Приходится самому смотреть эти проекты. Делают так, как не надо делать, никому не нужно.

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Обычно у нас по любой дороге – по могилевской трассе, на Гомель, на Гродно – у нас была экономия за счет этих денег. Надо сказать им, чтобы они сэкономили. Короче, за все те дороги, которые строят за счет Европейского банка реконструкции, что мне европейцы пообещали, чтобы построили эту трассу.

Они там сэкономят и сюда перебросят деньги.