Танкер с партией американской нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду

Новости Беларуси. Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь идет его разгрузка, после начнется транспортировка сырья по железной дороге на новополоцкий НПЗ.