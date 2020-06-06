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Танкер с партией американской нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду

06 июня 2020 11:21
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Новости Беларуси. Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь идет его разгрузка, после начнется транспортировка сырья по железной дороге на новополоцкий НПЗ.

Танкер с партией американской нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду-1

Напомним, партия нефти сорта Bakken – 77 тысячи тонн – была отправлена из США в середине мая. Это уже 12-я в 2020 году танкерная поставка от альтернативных поставщиков. Получено свыше миллиона тонн сырья.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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