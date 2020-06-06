Александр Лукашенко о России: «Заявляют о поддержке, а деньги держат в кулаке, не выдают. Почему?»

Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня весь мир идет по определенному сценарию. Эксперты предрекают мировой экономический кризис. Чтобы удержаться на плаву, не имея запасов энергоносителей и печатного станка, нам нужны новые точки роста. В приоритете – уровень жизни людей.

И мы, вроде бы, неплохо в прошлом году худо-бедно работали, в этом году неплохо начали. И обвал мировой экономики. Все остановилось, ничего не летает, никто ничего не добывает, никто ничего не поставляет. Хорошо, что это в начале года и нам удалось, нашим промышленным прежде всего предприятиям, в прошлом году, как это обычно происходит, закупить сырье. Мы закупили комплектующие, все это за квартал выработали, и экономика нигде не работает. Мы ведь много покупаем сырья и материалов, и многие предприятия начало лихорадить, особенно в мае. Апрель – как-то еще более-менее, а в мае было очень тяжело.