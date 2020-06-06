Александр Лукашенко о России: «Заявляют о поддержке, а деньги держат в кулаке, не выдают. Почему?»

Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня весь мир идет по определенному сценарию. Эксперты предрекают мировой экономический кризис. Чтобы удержаться на плаву, не имея запасов энергоносителей и печатного станка, нам нужны новые точки роста. В приоритете – уровень жизни людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вторая пандемия – экономическая. Вот этот, как я сказал, психоз и коронавирус. Где-то объективно испугались, где-то по другим причинам. Экономика в мире остановилась. Остановилось она не только в африканских и латиноамериканских странах или в развивающихся странах – такие, как мы, постсоветское пространство. Экономика остановилась в крупнейших государствах и союзах мира: прежде всего в Соединенных Штатах Америки, а еще раньше в Китайской Народной Республике, в Европейском союзе, ну и в других средних, малых государствах.
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Наша экономика экспортоориентированная, вы прекрасно понимаете. Больше половины производимого мы продаем на внешних рынках. Продаем не потому, что нам так захотелось. Во-первых, наша экономика так создана с давних времен. А во-вторых, нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках.
И мы, вроде бы, неплохо в прошлом году худо-бедно работали, в этом году неплохо начали. И обвал мировой экономики. Все остановилось, ничего не летает, никто ничего не добывает, никто ничего не поставляет. Хорошо, что это в начале года и нам удалось, нашим промышленным прежде всего предприятиям, в прошлом году, как это обычно происходит, закупить сырье. Мы закупили комплектующие, все это за квартал выработали, и экономика нигде не работает. Мы ведь много покупаем сырья и материалов, и многие предприятия начало лихорадить, особенно в мае. Апрель – как-то еще более-менее, а в мае было очень тяжело.
Поэтому мы в этом глобальном мире очень зависимы в экономическом отношении. И вот этот экономический кризис, я его пандемией называю, сильно ударил по нашей экспортоориентированной экономике. У нас, вы знаете, нет огромных запасов нефти и газа, других полезных ископаемых для того, чтобы можно было за предыдущее время накопить огромные резервы. И даже кто имеет это и накопил сегодня – я имею в виду Россию, нашу братскую страну – заявляют о поддержке, а деньги держат в кулаке, не выдают. Почему? Потому что они не знают: накроет вторая волна этой болезни мир или нет.
Поэтому, выбирая путь борьбы с этой пандемией в сфере здравоохранения, мы и это имели в виду – и экономический аспект. И, как мы оказались правы, еще и, не дай бог, нас накроет второй волной. Еще раз подчеркиваю: этого никто не знает, и спасутся только те государства, где население в большинстве своем переболело этой заразой.
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