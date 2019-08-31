«Своё население накормить хорошей картошкой». На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Смолевичский район

Новости Беларуси. Необычайно солнечным выдался последний день лета в Беларуси. Природа будто попросила прощения у аграриев за холодный июль и напомнило о июньской засухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря ни на что – справились. Понятно, что еще немало предстоит сделать, но результат есть.

Это отметил Президент во время рабочей поездки в Минскую область. Прямо на полях в Смолевичском районе говорили о будущем и настоящем белорусского села. Здесь Александр Лукашенко подчеркнет: для страны уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай», но нет повода для самоуспокоения. В полях остается второй хлеб – картошка. Это тоже наше достояние и уже настоящий бренд, который предпочитают в том числе зарубежные гурманы. Что же касается родной земли, здесь все зависит от трудолюбия. О нем тоже говорили в сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро». Подробности – у корреспондента Юлии Бешановой. Субботнее утро. На полях хозяйства «Озерицкий-Агро», как и по всей стране, страда в разгаре. Александр Лукашенко, с ходу оценив размах работ, замечает: сегодняшний день ничем не отличается от других, которые в эту пору, как известно, год кормят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

День сегодня не особый – обычный. Так что в этой поездке не только полезность какая-то, но и демонстрация того, что особый день. Впрочем, особенность этого дня всем очевидна. Последние теплые дни аграрии используют по максимуму – зерновые убрали, но это только 20 % уборочной. Поспевает второй белорусский хлеб – картофель, на очереди кукуруза, овощи, фрукты, очередной укос трав. Да и землю под озимые нужно успеть подготовить. Одним словом, отдыхать некогда. Александр Лукашенко:

Мы сейчас опять начнем говорить об уборке, как будто зерновые, колосовые – подчеркиваю – это единственная культура, которую мы должны убрать. Просто традиционно: вот, борьба за урожай, зерновые… Еще и потому, что мы колосовых тогда больше сеяли значительно. Сейчас высеваем меньше их не потому, что нам зерно не нужно, а потому, что поменялся климат, и мы пытаемся и пока достойно взять зерно от кукурузы. Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

Уборочная в Беларуси давно перестала восприниматься как «битва за урожай». Конечно, для аграриев пора сейчас горячая. Работы много, но в стране есть и силы, и средства, и умения, чтобы собрать все, что уродила земля – не в авральном, в плановом режиме.

У хорошего хозяина дело спорится. В «Озерицком-Агро» у руля Нина Железнова. К земле относится по-женски мудро и прагматично. Ни полоски пустующего поля, ни беспорядочно оставленной скошенной травы. Именно такого подхода и добивается Президент по всей стране. Александр Лукашенко:

Вот это хозяин, когда идет заготовка третьего уже наверное укоса. Она поставила тракторов. Приятно посмотреть. Завернула в пленочку. Не вывезет сейчас – через 20 дней, через месяц вывезет и сложит. Это корм.

Президент настаивает: главное в сельском хозяйстве – стратегия. И тут разберемся буквально по пунктам. Возьмем, например, картофель – сейчас его активно убирают не только в хозяйствах, но и в частных подворьях. В этом году ожидается хороший урожай: планируем получить около 7 млн тонн этого корнеплода. Но собрать – это только полдела. Александр Лукашенко:

В Минске, в областных центрах, в районах, где только есть склады, надо стабилизационный фонд (это резерв) для того, чтобы население до следующего урожая могло пользоваться картофелем. Любопытный нюанс: из планируемых 7 миллионов тонн только миллион выращивают сельхозпредприятия, остальное – заслуга частных хозяйств.

Александр Лукашенко:

Не забыть фермеров. Не забудьте их. Если есть излишки у крестьян, надо «Коопсоюз» сейчас сориентировать, чтоб не забыли все это, выкупили. Чтобы помогли продать. Колхозы, совхозы чтобы закупили и продали по тем каналам, которые есть. В картофеле в этом году нуждаются все. И цены хорошие. И третье, самое главное. Мы для чего хранилище героически… Они упирались, не хотели делать. Где-то даже у тебя мы смотрели это хранилище, одни из первых. Мы их создавали для того, чтобы положить в хранилище картофель и весной продать по хорошей цене. «Надо помочь». Президент Беларуси предложил помочь Украине картошкой Пожалуй, не ошибемся, если скажем, что ни один белорус не обижается, если его называют «бульбашом». Картошка для нас не просто второй хлеб – скорее национальное достояние. Да и Александр Лукашенко никогда не скрывал: и сам картошку любит, растит в подсобном хозяйстве, и даже дарит ее коллегам-президентам.

В 2018 году, например, четыре мешка в качестве новогоднего подарка глава государства презентовал Владимиру Путину. Тот презент оценил по достоинству. Да и вообще наш картофель распробовали во многих странах. В 2019 году на внешний рынок поставим более полумиллиона тонн. Всю зиму нашу бульбу будут есть в России и Украине, Узбекистане, Македонии и даже Сербии. Александр Лукашенко:

Все уже прекрасно разобрались, что если кто-то хочет закупить картофель, особенно Россия, наши постсоветские республики (не было счастья, да несчастье помогло – неурожай где-то), они понимают, что самая лучшая картошка, потому что мы всегда занимались картофелеводством. Новые сорта, выращенные из пробирки (их я и сам опробовал), в лаборатории исследовали и в России, и у нас – прекрасные. Притом я возделывал, как обычно. Самое главное для нас в этот год – свое население накормить хорошей картошкой.

Новые рынки сбыта пора искать и для сахара. Уборка свеклы только начинается, но уже можно говорить о том, что ее сахаристость будет выше уровня 2018 года. А вот продать сахар – дело непростое. Дело в том, что в России этого продукта с избытком. Тамошние производители активно демпингуют и опускают цену.

Еще одно традиционное направление деятельности хозяйства – молоко. Работают с проверенными партнерами и гордятся: качество такое, что из здешнего «белого золота» производят элитные сорта сыра. Президент замечает: партнерские отношения с переработчиками – конечно, хорошо. Но порой есть нарекания, что продавать продукцию через биржу было бы выгоднее – там цена может быть на 15 % выше.

Александр Лукашенко:

Если на бирже предлагают на 15 % выше цену на молоко, почему через биржу не продаем? Та же «Здравушка» на бирже должна купить, если на 15 % выше.

На выставочном столе хозяйства, как на скатерти-самобранке – вся продукция, которой по праву можно годиться. Некоторые «экспонаты», по просьбе главы государства, раздали и сопровождавшим его журналистам. Хлебосольные люди, плодородные земли, засеянные и ухоженные поля. Все это уже давно стало визитной карточкой Беларуси. И так должно быть не только там, где ждут с визитом Президента, а, что называется – от края до края.