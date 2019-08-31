Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

Президент остался доволен увиденным и подчеркнул, что в Беларуси уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай». А учитывая изменение климата, в стране неслучайно увеличены посевы кукурузы на зерно. Среди поручений Президента – внедрение комплексного подхода к сельхозработам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить для Беларуси с такой насыщенной техникой, с уровнем земледелия – это уже не проблема. Просто традиционно мы зерновым, колосовым уделяем больше внимания, потому что их и убрать надо быстрее, чтобы они под дождь, как в этом году, не попали, и мы не потеряли. При этом я прошу иметь в виду, что мы 400-500 тысяч тонн недоберем зерна обычных культур – хлебов. Вам придется это добирать, если это необходимо по балансу потребления, добирать за счет кукурузы.

Но мы, наверное, 25-30 % преодолели только уборочной кампании. Потом остается второй хлеб, а его будет практически столько, сколько зерновых, колосовых – около 7 млн тонн картофеля. А потом пойдут и овощи, и фрукты, и, главное, кукуруза.

Смотрите, мы убираем второй хлеб, под зябь готовим почву, сеем, кукуруза подходит там, овощи. Вот это вот хозяин. Этого у нас еще не хватает. Да, мы влезем в уборку зерновых и теребимся там, грубо говоря, по-крестьянски, телепаемся с этими зерновыми, забывая о том, что сразу после уборки зерновых надо стерню пролущить, надо перепахать, надо подготовить сразу под озимый сев, надо сеять озимые. Вот у нее, видите, сложено в рулоны – солома, наверное. Это все по-хозяйски. Видно, что здесь есть хозяин.