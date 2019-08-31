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Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

31 августа 2019 14:30
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Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. 31 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посетил одно из передовых хозяйств столичного региона – ОАО «Озерицкий-Агро». Здесь Александру Лукашенко показали сельхозугодья.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-1

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-3

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-5

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-7

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-9

Президент остался доволен увиденным и подчеркнул, что в Беларуси уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай». А учитывая изменение климата, в стране неслучайно увеличены посевы кукурузы на зерно. Среди поручений Президента – внедрение комплексного подхода к сельхозработам.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить для Беларуси с такой насыщенной техникой, с уровнем земледелия – это уже не проблема. Просто традиционно мы зерновым, колосовым уделяем больше внимания, потому что их и убрать надо быстрее, чтобы они под дождь, как в этом году, не попали, и мы не потеряли. При этом я прошу иметь в виду, что мы 400-500 тысяч тонн недоберем зерна обычных культур – хлебов. Вам придется это добирать, если это необходимо по балансу потребления, добирать за счет кукурузы.

Но мы, наверное, 25-30 % преодолели только уборочной кампании. Потом остается второй хлеб, а его будет практически столько, сколько зерновых, колосовых – около 7 млн тонн картофеля. А потом пойдут и овощи, и фрукты, и, главное, кукуруза.

Смотрите, мы убираем второй хлеб, под зябь готовим почву, сеем, кукуруза подходит там, овощи. Вот это вот хозяин. Этого у нас еще не хватает. Да, мы влезем в уборку зерновых и теребимся там, грубо говоря, по-крестьянски, телепаемся с этими зерновыми, забывая о том, что сразу после уборки зерновых надо стерню пролущить, надо перепахать, надо подготовить сразу под озимый сев, надо сеять озимые. Вот у нее, видите, сложено в рулоны – солома, наверное. Это все по-хозяйски. Видно, что здесь есть хозяин.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-15

Сегодня главе государства доложили о социально-экономическом развитии Минской области и Смолевичского района. Хозяйства столичного региона за первое полугодие увеличили вал сельхозпродукции на 6 % к аналогичному периоду 2018-го, а выручка выросла на 10 %. Задача крестьянина – вырастить хороший урожай, а чиновники должны помогать аграриям в сбыте продукции.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-18

Александр Лукашенко:
Ваше дело – продать то, что вырастили крестьяне. Это твоя забота. Россия же не единственная в мире. Поэтому уже сейчас надо шевелиться не только в поле и не столько для министра и для тебя, а искать рынки реализации.

Они уберут все, заготовят, а нам надо помочь им продать. Кровь с носа. Поэтому, губернаторы, вы думайте, где будете продавать сахар. Снижать производства ни в коем случае нельзя. И желательно хотя бы прошлого года уровень доходности сохранить.

Глава государства обратил внимание и на стратегию по сохранению картофеля. Большую часть урожая производят частные хозяйства, поэтому необходимо организовать бесперебойную закупку национального продукта и сохранить его до следующего урожая. Есть много новых сортов картофеля белорусской селекции.

Корзину с последними разработками ученых презентовали главе государства.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-21

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-23

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-25

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема-27

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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