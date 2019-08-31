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К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район

31 августа 2019 11:26
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Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. Такое требование глава государства озвучил во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район-1

Александр Лукашенко отметил, что жатва – это только часть всей страды. Президент посетил одно из передовых хозяйств столичного региона – «Озерицкий-Агро». Здесь главе государства доложили о социально-экономическом развитии Минской области и Смолевичского района. Президенту показали и угодья хозяйства. Александр Лукашенко остался доволен увиденным и подчеркнул: что в Беларуси уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай». В стране достаточно техники, сил и средств для проведения уборочной в срок и в полном объеме. А учитывая изменение климата, в стране увеличивают посевы кукурузы на зерно.

К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район-4

К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район-6

К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район-8

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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