К уборочной должен быть комплексный подход: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Смолевичский район

Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. Такое требование глава государства озвучил во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что жатва – это только часть всей страды. Президент посетил одно из передовых хозяйств столичного региона – «Озерицкий-Агро». Здесь главе государства доложили о социально-экономическом развитии Минской области и Смолевичского района. Президенту показали и угодья хозяйства. Александр Лукашенко остался доволен увиденным и подчеркнул: что в Беларуси уборочная кампания давно перестала быть «битвой за урожай». В стране достаточно техники, сил и средств для проведения уборочной в срок и в полном объеме. А учитывая изменение климата, в стране увеличивают посевы кукурузы на зерно.