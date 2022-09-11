«Сроки обозначены достаточно… Так, скажем, вчера». Когда белорусские мотоциклы начнут делать из белорусских компонентов?

Новости Беларуси. Еще одна задача, которую не снимали с повестки ни в 2022 году, ни раньше, – импортозамещение. Санкции только усилили это направление и еще раз доказали, что рассчитывать в жизни нужно только на себя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По этому принципу мы и живем, но сейчас время, чтобы ускориться. Как белорусские предприятия ищут не отговорки, а возможности работать и заработать в условиях санкций? Конкретные примеры увидели наши корреспонденты.

«Ничего своего!» Президенту показали, как собирают белорусские мотоциклы. «Минск» уже не тот… А точнее, и не «Минск» вовсе. Отсюда и такая жесткая реакция Президента. Задача – возродить отечественное мото- и велопроизводство ставилась неоднократно. А по факту – технологический долгострой, который пора снимать с ручника. Посещая завод в августе, глава государства четко обозначил: медлить некогда, прорыв конструкторской мысли должен быть к 1 января. Как выполняются поручения, на неделе Президенту доложила Наталья Кочанова. Кочанова про объекты незавершенного строительства: «Взяли это на жесточайший контроль». Подробнее.

Помочь «Аисту» взлететь готовы белорусские металлурги. Предприятия холдинга предлагают наборы ключей, болты, гайки, проволоку для спиц.

Сергей Терлецкий, заместитель директора по технологии и качеству Белорусского металлургического завода:

Завод «СИТОМО» в Кобрине. Наши наборы ключей, допустим. Метизную продукцию может поставлять Речицкий метизный завод. Сейчас мы прорабатываем все технические детали. Сроки обозначены достаточно… Так скажем, вчера. Поэтому никто тут даже и не думает что-то затягивать. Уже идет процесс. «Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?

В целом для импортозамещения и поиска альтернативных рынков на заводе создали группу специалистов из разных подразделений. В новых условиях предприятие смогло сохранить рентабельность и переориентироваться на Ближний Восток, Азию, Африку. Более того, наладили производство уникальной продукции – проволоки для резки кристаллов. Ее диаметр не превышает диаметр человеческого волоса. Продукция используется в промышленности для резки кремниевых пластин. Раньше ее закупали в Европе.