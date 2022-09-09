Платить налоги станет проще – теперь это можно делать через сайт профильного министерства

Новости Беларуси. Зарегистрироваться на сайте Министерства по налогам и сборам можно по номеру телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее для оформления личного кабинета необходимо было прийти в налоговую.

Теперь пользователям достаточно пройти идентификацию по номеру телефона. Оформить личный кабинет необходимо всем, кто состоит на учете в налоговых органах. В дальнейшем платить налоги можно онлайн через свой кабинет. Ехать в налоговую не придется.