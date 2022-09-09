Россия может увеличить закупки белорусского бензина и дизтоплива

Новости Беларуси. Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси могут увеличить экспорт топлива в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэнерго и Минфин России обсуждают приобретение бензина и дизельного топлива. Речь о тех объемах поставок, которые раньше экспортировались в Украину. Объем демпфера составит 5,5 миллиарда российских рублей по бензину и 58 миллиардов российских рублей по дизтопливу. Демпфер – это механизм сдерживания цены на внутреннем рынке. Правительство платит производителю за то, что тот не поднимает цены.

Если за рубежом цены на бензин высокие, то из российского бюджета нефтяникам компенсируют сумму, которую они теряют, не поднимая цен в России. А если цены на бензин в стране становятся выше экспортных, то тогда наоборот: нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Экспорт в Россию без демпфера станет для нашей страны убыточным, поэтому подобные сделки практически не заключались ранее. Сегодня Москва рассматривает варианты выплаты демпфера заводам Минска.