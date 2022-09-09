Россия может увеличить закупки белорусского бензина и дизтоплива

Новости Беларуси. Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси могут увеличить экспорт топлива в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэнерго и Минфин России обсуждают приобретение бензина и дизельного топлива. Речь о тех объемах поставок, которые раньше экспортировались в Украину. Объем демпфера составит 5,5 миллиарда российских рублей по бензину и 58 миллиардов российских рублей по дизтопливу. Демпфер – это механизм сдерживания цены на внутреннем рынке. Правительство платит производителю за то, что тот не поднимает цены.