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Россия может увеличить закупки белорусского бензина и дизтоплива

09 сентября 2022 16:42
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Новости Беларуси. Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси могут увеличить экспорт топлива в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэнерго и Минфин России обсуждают приобретение бензина и дизельного топлива. Речь о тех объемах поставок, которые раньше экспортировались в Украину. Объем демпфера составит 5,5 миллиарда российских рублей по бензину и 58 миллиардов российских рублей по дизтопливу. Демпфер – это механизм сдерживания цены на внутреннем рынке. Правительство платит производителю за то, что тот не поднимает цены.  

Россия может увеличить закупки белорусского бензина и дизтоплива-1

Если за рубежом цены на бензин высокие, то из российского бюджета нефтяникам компенсируют сумму, которую они теряют, не поднимая цен в России. А если цены на бензин в стране становятся выше экспортных, то тогда наоборот: нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Экспорт в Россию без демпфера станет для нашей страны убыточным, поэтому подобные сделки практически не заключались ранее. Сегодня Москва рассматривает варианты выплаты демпфера заводам Минска.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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