Кочанова про объекты незавершённого строительства: «Взяли это на жесточайший контроль»

Как отметила Наталья Кочанова в разговоре с журналистами, экспертный совет со своей аналитической функцией справляется. Из множества законотворческих инициатив тщательно отбираются самые актуальные и необходимые. В законотворчестве участвуют и белорусы, актуальные вопросы обсуждаются в том числе на личных встречах с сенаторами. Традиционно это вопросы к работе ЖКХ и другие житейские темы. Однако общая тенденция всех обращений белорусов – доброе отношение к своей стране. Спокойствие люди особенно ценят на фоне происходящих в мире событий. Кроме рабочих вопросов парламента на встрече обсудили и обстановку в столице. Как уполномоченная Президента по Минску, Наталья Кочанова доложила о решении проблемных моментов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:

Те вопросы, которые сегодня нам необходимо решать в плане объектов незавершенного строительства. Там, где уже вышли нормативные сроки. Мы взяли это на жесточайший контроль. А кроме того, были даны поручения Президентом нашей страны по работе предприятий. При посещении «Мотовело» была четко поставлена задача, что сегодня должен быть совсем другой уровень локализации этого производства. И у нас уже есть результаты в этой работе, я о них докладывала. Если все сложится успешно, 18 предприятий по сборке мотоциклов будут выпускать комплектующие для этого вида продукции. По велосипедам это 12 предприятий. С ними состоялась встреча, все взяли в разработку, и сегодня они активно занимаются этими вопросами. Это будет порядка 80-90 % локализации в выпуске этой продукции.

«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провел встречу с Натальей Кочановой.

На контроле и другие поручения главы государства. В том числе задача, поставленная на минском филиале «БелОМО» – помочь крупнейшим предприятиям наладить систему получения денег, заработанных от продажи наших товаров на экспорт.