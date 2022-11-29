Средняя сумма депозита на одного белоруса выросла до 9400 рублей

Новости Беларуси. Население продолжает нести деньги в банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Главная заметная тенденция – это дальнейший рост вкладов в национальной валюте. С начала 2022 года рублевые вклады населения прибавили 950 миллионов, став главным драйвером роста всего объема депозитов в целом. Многие белорусы несут свои сбережения в банки, рассчитывая на высокие ставки.
Средняя сумма депозита на одного вкладчика в национальной валюте выросла на 393 рубля до 9 400 рублей. О доверии к банкам и о желании получить более привлекательные условия по вкладам в национальной валюте говорит и рост доли безотзывных вкладов до 83,5 %.
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