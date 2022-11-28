Замедлить инфляцию до 8%. Лукашенко утвердил направления денежно-кредитной политики на 2023-й

Новости Беларуси. Замедление инфляции до 7-8 %. Александр Лукашенко утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заданы и основные прогнозные параметры. Так, рост ВВП в 2023-м обозначен на уровне 103,8 %, экспорта – 105,5 %.

Два этих указа – постулаты для правительства, финансового и банковского секторов страны. Главным источником роста экономики в 2023 году станет наращивание инвестиций в основной капитал. Потери экспорта в страны Запада и Украину предстоит компенсировать за счет наращивания присутствия на рынках России, КНР, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. В результате положительное сальдо внешней торговли должно составить 1,6 миллиарда долларов. Это основа и для роста доходов населения. Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составит 1 938 белорусских рублей, в бюджетном секторе – 1 454 рубля.