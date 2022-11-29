Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития

Новости Беларуси. Белорусская экономика адаптируется к санкционному давлению Запада и в 2023 году, по оценке Евразийского банка развития, ВВП будет демонстрировать восстановительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей.

ЕАБР также ожидает восстановления экспортных поставок белорусских удобрений и нефтепродуктов благодаря выстраиванию новых логистических цепочек и переориентации экспортных потоков на Россию.