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Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития

29 ноября 2022 15:58
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Новости Беларуси. Белорусская экономика адаптируется к санкционному давлению Запада и в 2023 году, по оценке Евразийского банка развития, ВВП будет демонстрировать восстановительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей.  

ЕАБР также ожидает восстановления экспортных поставок белорусских удобрений и нефтепродуктов благодаря выстраиванию новых логистических цепочек и переориентации экспортных потоков на Россию.  

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития-1

В долгосрочной перспективе темпы экономического роста Беларуси составят около 1 % в год, полагают аналитики Евразийского банка развития. Напомним, глава государства утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Рост ВВП обозначен на уровне 103,8 %, экспорта – 105,5 %. Роста показателей планируется достичь за счет значительных инвестиций в строительство, инфраструктуру и развитие современных производств, а также с помощью увеличения экспорта.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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