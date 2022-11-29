За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей

Новости Беларуси. Банк развития с начала года профинансировал 1 000 проектов малого и среднего предпринимательства на 300 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития.

При этом каждый четвертый проект направлен на поддержку экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий.