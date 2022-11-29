За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей

Новости Беларуси. Банк развития с начала года профинансировал 1 000 проектов малого и среднего предпринимательства на 300 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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При этом каждый четвертый проект направлен на поддержку экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий.
Это как кредиты, так и финансовая аренда (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса. Сохранить экспортные позиции страны на мировом рынке – задача № 1 для экономики. Именно поэтому в 2022 году экспортно ориентированные и импортозамещающие проекты – это основное направление работы банка.
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