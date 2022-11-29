Прямой эфир

За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей

29 ноября 2022 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Банк развития с начала года профинансировал 1 000 проектов малого и среднего предпринимательства на 300 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития.  

При этом каждый четвертый проект направлен на поддержку экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий.  

За 2022-й Банк развития профинансировал проектов малого и среднего бизнеса на 300 млн рублей-1

Это как кредиты, так и финансовая аренда (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса. Сохранить экспортные позиции страны на мировом рынке – задача № 1 для экономики. Именно поэтому в 2022 году экспортно ориентированные и импортозамещающие проекты – это основное направление работы банка.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:  

Средняя сумма депозита на одного белоруса выросла до 9400 рублей  

Превышает даже уровень до пандемии. Объем туруслуг на внутреннем рынке увеличился  

В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта  

# Банк развития # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Средняя сумма депозита на одного белоруса выросла до 9400 рублей
29 ноября 2022 15:54

Средняя сумма депозита на одного белоруса выросла до 9400 рублей

В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта
29 ноября 2022 15:54

В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта

Замедлить инфляцию до 8%. Лукашенко утвердил направления денежно-кредитной политики на 2023-й
28 ноября 2022 18:09

Замедлить инфляцию до 8%. Лукашенко утвердил направления денежно-кредитной политики на 2023-й