Превышает даже уровень до пандемии. Объём туруслуг на внутреннем рынке увеличился

Новости Беларуси. В стране растет спрос на услуги внутреннего туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Все больше белорусов хотят путешествовать по своей стране. Пик же въездного туризма пришелся на лето и в значительной мере был связан с интересом со стороны россиян. Возрос спрос на туры выходного дня в санатории.
Белорусские здравницы обеспечили прирост относительно 2021 года, а по некоторым показателям даже превысили уровень допандемийного периода. Средняя заполняемость санаториев на уровне более 90 % позволяет рассчитывать на выручку по итогам года в 803 миллиона рублей. В 2019-м это были 666 миллионов.
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