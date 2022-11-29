Превышает даже уровень до пандемии. Объём туруслуг на внутреннем рынке увеличился

Новости Беларуси. В стране растет спрос на услуги внутреннего туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития.

Все больше белорусов хотят путешествовать по своей стране. Пик же въездного туризма пришелся на лето и в значительной мере был связан с интересом со стороны россиян. Возрос спрос на туры выходного дня в санатории.