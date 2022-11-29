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Превышает даже уровень до пандемии. Объём туруслуг на внутреннем рынке увеличился

29 ноября 2022 15:54
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Новости Беларуси. В стране растет спрос на услуги внутреннего туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

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Все больше белорусов хотят путешествовать по своей стране. Пик же въездного туризма пришелся на лето и в значительной мере был связан с интересом со стороны россиян. Возрос спрос на туры выходного дня в санатории.  

Превышает даже уровень до пандемии. Объём туруслуг на внутреннем рынке увеличился-1

Белорусские здравницы обеспечили прирост относительно 2021 года, а по некоторым показателям даже превысили уровень допандемийного периода. Средняя заполняемость санаториев на уровне более 90 % позволяет рассчитывать на выручку по итогам года в 803 миллиона рублей. В 2019-м это были 666 миллионов.  

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# Туризм # Туризм # Наталья Надольская # Фотофакт

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