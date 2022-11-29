В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития.

Новости Беларуси. Проверить товар на подлинность теперь можно с помощью специального мобильного приложения Министерства по налогам и сборам «Электронный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью сервиса можно узнать сведения о производителе, составе, сроке годности и дате выпуска товара. С помощью приложения можно сообщить о нарушениях через кнопку «жалоба», прикрепив фотографии товара и средства его идентификации.

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