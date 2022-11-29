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В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта

29 ноября 2022 15:54
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Новости Беларуси. Проверить товар на подлинность теперь можно с помощью специального мобильного приложения Министерства по налогам и сборам «Электронный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда экономика Беларуси адаптируется к санкциям? Вот что рассказали в Евразийском банке развития.  

Специальный сервис распознает цифровой код маркировки Data Matrix, нанесенный на товар.  

В Беларуси появилось мобильное приложение для выявления контрафакта-1

С помощью сервиса можно узнать сведения о производителе, составе, сроке годности и дате выпуска товара. С помощью приложения можно сообщить о нарушениях через кнопку «жалоба», прикрепив фотографии товара и средства его идентификации.  

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# Некачественный товар # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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