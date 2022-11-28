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В ЕЭК выступили за создание универсальной платёжной системы

28 ноября 2022 15:11
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В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платежной системы с выпуском общей платежной карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕЭК выступили за создание универсальной платёжной системы-1

Она объединит национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), и государств – членов ЕАЭС («Мир», «БЕЛКАРТ» и другие). Единая платежная система – это еще один шаг на пути формирования общего финансового рынка. До 2025 года должны быть созданы условия для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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