Новости экономики за 14.08.2018

Новости Беларуси. Как увеличились рублевые сбережения белорусов, что поможет сократить время ожидания таможенного контроля на границе с Польшей, и почему важно соблюдать сроки сбора брусники и клюквы?

Национальная денежная единица все больше набирает вес в структуре сбережений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже год банковские вклады в рублях номинально увеличиваются, а в валюте сокращаются.