Новости экономики за 14.08.2018
Новости Беларуси. Как увеличились рублевые сбережения белорусов, что поможет сократить время ожидания таможенного контроля на границе с Польшей, и почему важно соблюдать сроки сбора брусники и клюквы?
Национальная денежная единица все больше набирает вес в структуре сбережений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже год банковские вклады в рублях номинально увеличиваются, а в валюте сокращаются.
НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ
За июль рублевые депозиты прибавили 66 миллионов, их общее количество приближается к 4 миллиардам рублей. Валютная кубышка уменьшилась почти на 49 миллионов и в настоящее время составляет примерно 6 миллиардов. Стоит отметить, что пора отпусков несколько оживила валютный рынок. С июля заметно растет не только продажа, но и покупка наличной валюты.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Евросоюз профинансирует обновление пунктов пропуска Брузги и Берестовица. Подписан документ на оказание международной технической помощи, согласно которому европейская сторона выделит 1 миллион евро. Уже известно, что основной акцент при модернизации будет сделан на замене локальных вычислительных сетей, в том числе серверного оборудования и оргтехники. В будущем это позволит сократить время ожидания таможенного контроля на белорусско-польской границе и повысит безопасность.
ГЕОГРАФИЯ ИНТЕРЕСОВ
Иностранные инвесторы в первом полугодии вложили в реальный сектор экономики Беларуси, 5 с половиной миллиардов долларов. 80 процентов суммы составили прямые иностранные инвестиции. Основной объём, более трети, пришелся на Россию, далее следуют Великобритания и Кипр. Белорусские организации инвестировали за рубеж более 3 миллиардов. И здесь Россия безоговорочный лидер. В тройку лидеров интереса отечественного бизнеса вошли также Украина и Великобритания.
КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ
В Минске растет спрос на рабочие руки. Более 16 с половиной тысяч вакансий ждут своих соискателей. Большинство из них, примерно 60 %, для обладателей различных рабочих специальностей. Основной спрос на кадры формируют организации строительства, торговли, промышленности, здравоохранения, образования и транспорта. Кстати, список трудоизбыточных рабочих профессий сократился. В их числе остаются сторож, оператор котельной, вахтер и дорожно-путевой рабочий.
ВРЕМЯ СБОРА
В Беларуси начался сезон сбора дикорастущих ягод клюквы и брусники. Решения по срокам промысла приняты облисполкомами. Бруснику уже можно собирать в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. До конца недели к ним присоединятся остальные регионы. За клюквой первыми, 24 августа, могут идти брестчане, а вот жителям гродненщины придется подождать до 6 сентября. Сроки и способы сбора ягод соблюдать очень важно, так как за нарушение предусмотрена ответственность.