Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации

Новости Беларуси. Стратегическая цель, поставленная главой государства – существенно улучшить ситуацию в Орше уже в 2017 году, обеспечить нормальное функционирование экономики района – не достигнута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Черного, Вовка немедленно отправить в отставку»

Ряд показателей в Оршанском районе, несмотря на имеющийся потенциал, даже ниже среднеобластных, в том числе по индексу промышленного производства, экспорту товаров и другим направлениям. Принимается недостаточно мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов и земельных участков, много проблемных вопросов на предприятиях. Пока не решены основные социально-экономические задачи по занятости и заработной плате. Президент требует внести предложения по заменам в руководстве правительства