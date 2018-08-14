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Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации

14 августа 2018 13:51
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Новости Беларуси. Стратегическая цель, поставленная главой государства – существенно улучшить ситуацию в Орше уже в 2017 году, обеспечить нормальное функционирование экономики района – не достигнута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации-1

Ряд показателей в Оршанском районе, несмотря на имеющийся потенциал, даже ниже среднеобластных, в том числе по индексу промышленного производства, экспорту товаров и другим направлениям. Принимается недостаточно мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов и земельных участков, много проблемных вопросов на предприятиях. Пока не решены основные социально-экономические задачи по занятости и заработной плате.

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Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации-3

В ходе совещания также стало известно, что до конца года Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации. Социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями здесь не выполняется. Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову сформировать рабочую группу, которая проверит деятельность Белкоопсоюза в Оршанском районе, в части организации обслуживания населения. 

# Предприятия Беларуси

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