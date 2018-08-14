Более 4,5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии. В лидерах – Минская область

Новости Беларуси. На финишную прямую выходят белорусские аграрии. По стране собрано более 4,5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером жатвы является Минская область. Здесь осталось убрать меньше 10 % площадей зерновых. В центральном регионе появились и экипажи-трехтысячники. В числе передовиков сразу несколько экипажей агрокомбината «Ждановичи». Они стали лучшими в нынешнюю уборочную страду.

Самый весомый каравай – у аграриев Слуцкого района. А по урожайности в лидерах Несвижский регион.