Прямой эфир

Более 4,5 млн тонн зерна уже собрали белорусские аграрии. В лидерах – Минская область

14 августа 2018 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На финишную прямую выходят белорусские аграрии. По стране собрано более 4,5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером жатвы является Минская область. Здесь осталось убрать меньше 10 % площадей зерновых. В центральном регионе появились и экипажи-трехтысячники. В числе передовиков сразу несколько экипажей агрокомбината «Ждановичи». Они стали лучшими в нынешнюю уборочную страду.

Самый весомый каравай – у аграриев Слуцкого района. А по урожайности в лидерах Несвижский регион.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко негативно оценил работу нескольких предприятий Витебской области. Репортаж СТВ о рабочей поездке Президента
13 августа 2018 20:01

Александр Лукашенко негативно оценил работу нескольких предприятий Витебской области. Репортаж СТВ о рабочей поездке Президента

Цены на квартиры в Минске впервые снизились с начала 2018 года
13 августа 2018 17:09

Цены на квартиры в Минске впервые снизились с начала 2018 года

Уникальную машину привезут из Германии для Нежинского горно-обогатительного комбината
13 августа 2018 17:08

Уникальную машину привезут из Германии для Нежинского горно-обогатительного комбината