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Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?

18 апреля 2023 17:44
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Новости Беларуси. ТИБО – это еще и новые контракты и договоренности. В 2023-м на полях форума подписаны соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
Речь в документах идет об унификации нормативных актов в сфере электросвязи, а также об обеспечении идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?-1

Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:
У нас, соответственно, под эти два соглашения также были выпущены распоряжения правительства. И дальше нужно, развивая совместно, договариваться и в рамках одного соглашения, и в рамках другого.

Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Технологии идут вперед, взаимодействие и гармонизация как и нормативной базы между двумя государствами, которые составляют Союзное государство, продиктованы велением времени. Поэтому эти соглашения, которые были определены в союзной программе по нашим министерствам, мы подписали, и это дает нам теперь юридическую возможность для движения вперед.

Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?-7

Насыщенная программа форума рассчитана на четыре дня. Помимо выставки запланировано более трех десятков мероприятий. Конечно же, все с приставкой IT.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Константин Шульган # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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