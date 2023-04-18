Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?

Новости Беларуси. ТИБО – это еще и новые контракты и договоренности. В 2023-м на полях форума подписаны соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в документах идет об унификации нормативных актов в сфере электросвязи, а также об обеспечении идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:

У нас, соответственно, под эти два соглашения также были выпущены распоряжения правительства. И дальше нужно, развивая совместно, договариваться и в рамках одного соглашения, и в рамках другого.