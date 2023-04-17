Прямой эфир

Трудовые пенсии с 1 мая в среднем увеличатся на 5 %

17 апреля 2023 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, семнадцатого апреля, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 107 «О повышении пенсий».

Трудовые пенсии с 1 мая в среднем увеличатся на 5 %-1

Фото: pixabay.com

В связи с этим с первого мая произойдет перерасчет пенсий, из-за чего они увеличатся в среднем на пять процентов. На их выплату будет направлено полтора миллиарда белорусских рублей, из которых семьдесят восемь миллионов – дополнительные расходы в связи с изменениями в законодательстве.

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новикова: чем дешевле будет наша валюта, тем лучше будут покупать товары, отправляемые на экспорт
17 апреля 2023 18:22

Новикова: чем дешевле будет наша валюта, тем лучше будут покупать товары, отправляемые на экспорт

Новости экономики за 17.04.2023
17 апреля 2023 16:39

Новости экономики за 17.04.2023

Беларусь увеличила поставки продукции АПК в Россию и Китай
17 апреля 2023 16:38

Беларусь увеличила поставки продукции АПК в Россию и Китай