Трудовые пенсии с 1 мая в среднем увеличатся на 5 %

В связи с этим с первого мая произойдет перерасчет пенсий, из-за чего они увеличатся в среднем на пять процентов. На их выплату будет направлено полтора миллиарда белорусских рублей, из которых семьдесят восемь миллионов – дополнительные расходы в связи с изменениями в законодательстве.