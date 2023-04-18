Новости экономики за 18.04.2023

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

Ставки на кредитно-депозитном рынке страны продолжают снижаться, как и топливо – цены на заправках снова пошли в минус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот трудовые пенсии, наоборот, повышаются. Очередной перерасчет в сторону усиления социальной поддержки уже в мае.

Это стало возможным благодаря замедлению годовой инфляции, которая в марте составила 6 % против 11,7 % в феврале. Средняя процентная ставка по новым кредитам юрлиц в рублях в марте составила чуть более 9 % годовых, уйдя в минус на 0,5 процентного пункта. Таким образом, кредиты стали более доступными для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что создает благоприятные возможности для роста экономики.

С мая в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий. Подробности здесь.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РЯД ХОЛДИНГОВ МИНПРОМА БУДЕТ УКРУПНЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ

Ряд холдингов и предприятий системы Министерства промышленности Беларуси будет укрупнен. Увеличение произойдет за счет присоединения одних предприятий к другим. Так, укрупняются МТЗ, «Интеграл», «Атлант», «Горизонт», «Бобруйскагромаш» и «Белорусская металлургическая компания». Распоряжение Президента принято с целью повышения потенциала предприятий: предусматривается наращивание объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, усиление инвестиционной и инновационной активности, а также укрепление экспортного потенциала.

БЕЛАРУСЬ И ИРАН ЗАПУСКАЮТ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ

После шестилетнего перерыва из Тегерана в Минск будут летать самолеты. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, что поспособствует развитию бизнес-контактов. По итогам 2022 года товарооборот между Беларусью и Ираном втрое превысил показатели 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран за год вырос почти в 6 раз. В Иран отгружали калийные удобрения, лесоматериалы, изделия из дерева, синтетические нити, а импортировали орехи, свежие фрукты и овощи, сливочное масло, медицинские приборы и лекарства.

В БЕЛАРУСИ СНОВА ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН

С начала года это уже седьмое снижение предельных цен на автомобильное топливо. Предыдущий раз цены на заправках менялись 11 апреля и также на 1 копейку. По словам участников рынка и экспертов, новые решения могут быть связаны с антиинфляционной кампанией и улучшением состояния белорусской нефтяной промышленности. Договоренности о налоговом маневре в нефтяном секторе, достигнутые с Россией, помогают белорусским переработчикам получать, как и российским НПЗ, обратный акциз по единым правилам. Дополнительные средства позволяют нашим нефтезаводам экономически чувствовать себя стабильнее.