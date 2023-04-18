Прозрачный телевизор будущего и умные роботы. Показываем, чем удивляют на ТИБО-2023

Новости Беларуси. Передовые разработки и масштабный диалог о перспективах эффективного использования новейших IT-трендов в экономике. Крупнейший международный форум по информационно-коммуникационным технологиям стартовал в Минске. Уже 29-й раз ТИБО становится местом встречи для разработчиков, экспертов и инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем в 2023-м удивляют посетителей участники форума, расскажет Глеб Прокофьев.

В 2023 году на ТИБО свыше 250-ти участников презентуют свои IT-продукты. Технологические инновации, представленные на форуме, позволят ускорить развитие экономики и повысить качество жизни. Так, одна из белорусских компаний представляет на выставке целый ряд робототехники: от образовательной до промышленной. Среди разработок – многофункциональный комплекс.

Станислав Путятин, заместитель директора компании по разработкам робототехники:

Один робот видит тумбочки, подвозит деталь – в данном случае это автомобильное крыло, и второй робот наносит на него лакокрасочное покрытие. После чего деталь меняется и цикл повторяется снова и снова.

На выставке свою продукцию представляет и крупнейший в Беларуси производитель электроники и бытовой техники. На стенде белорусские ноутбуки, которые уже наделали шума в прошлом году. Также компания презентует здесь суперновинку – прозрачный телевизор будущего.

Александра Гросс, специалист по маркетингу Института цифрового телевидения производителя электроники и бытовой техники:

38 % прозрачности, всего лишь 4 миллиметра стеклышко. Может использоваться как обычный телевизор с функцией Smart TV, как мы привыкли смотреть его дома. Однако все-таки ключевое назначение – это коммерческий имиджевый продукт в рекламных целях, то есть вы можете туда запускать абсолютно любой контент: фото, видео, логотип, текстовую информацию, презентацию. Есть очень интересное потолочное исполнение, когда он у нас просто парит в воздухе как бабочка.