Новикова: чем дешевле будет наша валюта, тем лучше будут покупать товары, отправляемые на экспорт

Кирилл Казаков, СТВ: К промышленности, к строительной отрасли. Потому что то, что было с Островцом до начала строительства и то, во что превратился город Островец сейчас, – это разные вещи. Потому что за собой влечет сфера услуг, торговлю.

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Рабочие места.

Кирилл Казаков:

Да-да. Квартиру снять на месяц в Островце дороже, чем в Минске, потому что много командировочных приезжает. Я большой секрет не раскрываю. Ирина Васильевна, вы сказали про то, что нам не нужен крепкий рубль, а в связи с этой энергетикой? То есть, смотрите, умные люди пытаются смотреть: чем выше стоимость барреля нефти, тем мы действительно понимаем, что будет у нас и крепче рубль.

Ирина Новикова:

Это не у нас, это в России будет крепче рубль. Это плохо, я объясню почему. Потому что чем дешевле будет наша валюта, тем лучше будут покупать наши товары, которые мы отправляем на экспорт. Они при прочих равных условиях просто будут дешевле. И вот, когда сейчас стонут: российский рубль стал расти. Я не буду касаться причин, почему он растет, но это значит, они могут нарастить экспортные операции – то, что они продают за рубеж. Точно так же и нам. Это не значит, что совсем дешевым должен быть, да, мониторить надо, но если стабильный, помните 2011 год, как держали. У нас уже ясно было, что курс не такой, а держали до сентября, где-то с января до сентября 2011 года. Потом же все равно отказались, перешли на плавающий курс, торги 16 сентября произошли. Почему? Потому что плохо очень, когда дорогая валюта. Соединенным Штатам тоже невыгодно, чтобы была дорогая валюта, потому что тоже можно наращивать экспорт.

Кирилл Казаков:

Но они печатают денег, сколько хотят.

Ирина Новикова:

Но это уже другая передача, в другой передаче поговорим об этом.

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