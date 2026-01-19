Как себя поведёт Китай и почему ЕС – это могильщик Европы? Мнение эксперта

Алена Сырова, СТВ: Антон Юрьевич, мы вот все о Европе, о США, а в этой всей кутерьме Китай как, думаете, будет себя вести?

Геополитический шторм. Что происходит в Иране? Почему ситуация с Гренландией показательна? И какова в этом бешеном мире позиция Беларуси?

Антон Синковец, советник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Никак. Китай снимает ставки. Это его классическая стратегия поведения. Он наблюдает и копит ресурсы. Вообще, вот в продолжение предыдущего выступления, можно сказать, что... Кирилл Владимирович, помните профессора Лукьянова?

Кирилл Казаков, СТВ:

Конечно.

Антон Синковец:

Он еще в 2000-е сказал, что Евросоюз – это могильщик Европы. И вот, говоря о цивилизациях, нужно всегда помнить, что у них свой цикл. Просто-напросто сейчас у Европы стадия плавильного котла. Такое же было примерно после распада Римской империи.

Она еще не определилась. А вот Китай, наоборот, это такое состояние, предвестник зенита могущества Китайской империи в те далекие времена Средневековья и Древнего мира, когда действительно это была империя, которая была впереди планеты всей по многим показателям. К сожалению, не всегда планета тогда в силу отсутствия информационного пространства об этом знала, но сейчас уже мир другой. Поэтому я думаю, что стратегически Китай выждет и будет руководствоваться простым принципом. Мы сегодня договорились без сложных терминов. Этот принцип называется СДД – сожрите друг друга.