«ООН сама себя постепенно дискредитирует» – эксперт из НАН о переменах в мире

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

На определенный промежуток времени это будет достаточно плохо. Безусловно, грядут какие-то перемены, и пока непонятно, в какую сторону они приведут. К тому, что сегодня складывается в мире, во-первых, причастна и сама ООН. Ведь давайте вспомним какое-нибудь последнее из решений Совета Безопасности, принятое единогласно, приведшее к прекращению какого-то конфликта или к решению какой-то реальной проблемы. На самом деле этого нет. И, к сожалению, на сегодня, лично мое мнение, ООН сама себя постепенно дискредитирует. И это позволило Трампу предпринимать те действия, которые он делает сегодня.

Это Совет мира. Он не называется Совет мира в Палестине, Совет мира в Газе, а Совет мира. То, что он приглашает сегодня к участию в этом Совете мира, это временно. Если ты хочешь участвовать дальше, плати миллиард. То есть речь уже идет о том, что эта организация будет строиться дальше. Опять же, кому мы платим? Мы платим, как правильно отметили, США. То есть США на этом зарабатывают и финансы, и политические очки, и так далее.

Опять же, к этому привела и политика Европы. Если мы возьмем с вами Гренландию, то Европа сейчас коллективная не готова защитить Гренландию, не готова обеспечить какие-то гарантии Дании, потому что она сама формировала свою зависимость от США. И сегодня, если Трамп захочет решить вопрос Гренландии политическим путем, он это сделает. Захочет решить военным путем, он это сделает. Европа в ответ ничего не скажет. Потому что, опять же, как я сказал, сформировалась зависимость от США.

Ключевой игрок НАТО – это США. Ключевой политический игрок для Европы – это США. Мы с вами видели недавно, как целых 15 немецких солдат прибыли в Гренландию, пробыли там два дня, заявили, что миссия выполнена, и обратно в Германию отправились. То есть о чем это говорит?

Кирилл Казаков, СТВ:

Германия официально находится под оккупацией Америки с конца 40-х годов прошлого века. Все это четко знают.