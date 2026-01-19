Беларусь и Кировская область намерены удвоить товарооборот

«Делать свое и зарабатывать вместе». Именно так можно сформулировать главный смысл переговоров во Дворце Независимости – Президент Беларуси 19 января провел встречу с губернатором Кировской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны в ближайшее время намерены удвоить товарооборот. Пока цифры нельзя назвать впечатляющими, но куда важнее другое – динамика. Беларусь уже входит в пятерку ключевых внешнеторговых партнеров Кировской области. В основе нашего экспорта то, что востребовано здесь и сейчас: лифты, сельскохозяйственная техника, нефтепродукты, легковые автомобили, продукция химической и легкой промышленности. И это не разовые поставки, а устойчивая кооперация. Отдельный акцент на импортозамещение. Александр Лукашенко напомнил: у Беларуси и России есть собственные технологии, многие из которых были созданы еще в советское время и незаслуженно забыты. Сегодня они вновь востребованы – от микроэлектроники до машиностроения. Потому визит делегации Кировской области – отнюдь не протокольный. Ключевая задача – переходить от намерений к конкретным проектам. И в этом смысле сегодняшняя встреча Президента Беларуси и губернатора Кировской области – это разговор о модели развития, где ставка делается на собственные ресурсы, промышленную кооперацию и экономический суверенитет – без оглядки на внешние давления и чужие правила игры. Репортаж Евгения Пустового.

Приветствую вас в Беларуси, здравствуйте. У нас морозно. Вы привыкли к этому. От дипломатической темы погоды до микроклимата отношений. Только уже о положительных цифрах. В этом году это первые переговоры с делегацией российского региона. И Первый сразу ориентирует на конкретные договоренности. Не надо стесняться своих интересов: Александр Лукашенко всегда призывал к этому и на площадках Союзного государства, и на платформах евразийской интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарооборот у нас не ахти какой великий. Есть субъективного характера причины, объективные – это понятно. Где-то 110 млн долларов. Но темпы хорошие. Если мы такими темпами будем развиваться, то мы удвоить товарооборот сможем. Подробности. Для губернатора Кировской области Беларусь хорошо знакома. И цивилизационно, и нашими промышленными и продовольственными брендами. Да, мы меньше вкладываем в пиар, но зато держим марку. Масло у нас сливочное, а не пальмовое, а в рецептуре конфет стараемся придерживаться советских стандартов. Поэтому и «Аленка» у нас любимая и сгущенка со вкусом из детства. В стране вручают знак качества – это церемония традиционная. Есть что номинировать. Есть что предлагать. Даже кредитование на покупку белорусских товаров под выгодную ставку рефинансирования.

Александр Лукашенко:

Рогачевскую сгущенку вы знаете, «Любимую Аленку» вы знаете. Надо ориентироваться на свое. Где-то и потерпеть. А попадать в зависимость нам ни в коем случае нельзя. Подробности. Есть ряд проблем, которые надо решать. Но мы их решим. Мы с Президентом Путиным решим эти проблемы. Главное, чтобы нас понимали и губернаторы, и руководители предприятий. Надо свое! Слушайте, столько технологий у нас. И с советского времени, которые мы просто выбросили, забыли, бросившись на западное. А сейчас поняли, что у нас же были нормальные технологии. И они сегодня живы и здоровы, их надо использовать. Надо делать свое. Мы можем обеспечить свою независимость практически по всем направлениям.