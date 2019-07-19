Прямой эфир

Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»

19 июля 2019 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний Форум регионов – не исключение. Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой.

Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект.

И мы обязаны сегодня уже, на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с президентом и говорили. Эта кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам наших стран уверенность в завтрашнем дне.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»
19 июля 2019 10:55

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»

Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России
18 июля 2019 19:37

Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России

«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря
18 июля 2019 14:28

«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря