Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»

Новости Беларуси. Первая скрипка в руках регионов. Здесь интеграция идет именно по пути «сперва экономика, потом элиты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект.

И мы обязаны сегодня уже, на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с президентом и говорили. Эта кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам наших стран уверенность в завтрашнем дне.