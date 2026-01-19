«Мы стоим на пороге сноса системы международных отношений» – Богодель об обстановке в мире

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Вы знаете, наверное, правильно охарактеризовать, что сегодня Трамп, трампизм, MAGA, наверное, летит со склона как снежная лавина. Я думаю, мы стоим на пороге сноса, в буквальном смысле слова, системы международных отношений. Именно сноса. То, о чем мы с вами говорили, это касается и Совета мира, куда был приглашен в том числе наш глава государства, даже в этих аспектах, знаете, это, на мой взгляд, очень и очень опасная ситуация.

Опасная ситуация здесь в связи с тем, что, давайте скажем честно, я думаю, это видят уже все без исключения, что Трамп, MAGA, трамписты готовят, прежде всего, конечно, снос вместе с системой международных отношений Организации Объединенных Наций. Готовы ли сегодня все страны Организации Объединенных Наций перейти, как говорится, в этот Совет мира? Вопрос очень большой. Почему? Потому что даже те же самые страны, которые вошли сегодня, входят, вернее, в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянные ее члены, они получили это право по итогам Второй мировой войны как страны-победительницы. То есть это их привилегированное положение в нынешней системе международных отношений. Это прежде всего те страны, которые входят в том числе и в круг вот этих ядерных государств, в клуб этих ядерных государств. Все ли они согласятся отказаться от этого привилегированного положения? Объективности ради надо сказать, что даже этот Совет мира, о котором мы говорим, туда попасть за бесплатно невозможно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Входной билет – миллиард долларов.

Андрей Богодель:

Делайте взносы, товарищи. Придется делать взносы. Для того, чтобы потом наверняка решать какие-то вопросы в своих интересах. Нельзя исключать, что за это придется тоже заплатить в конечном итоге. Приниматься решение там будет простым большинством, но это по крайней мере то, что написано сегодня в Bloomberg, уже везде это распространено по всей сети. Придется за это все платить простым большинством голосов. А вот что касается окончательного принятия решения и все-таки окончательного членства, решение будет принимать Трамп. Ну или, наверное, последующий какой-то глава государства Америки имеется в виду. MAGA пришла надолго. И мы понимаем, что это вопрос либо Вэнса, либо Рубио. Посмотрим, кто победит. Из них уже даже непонятно, кто больше MAGA, а кто из них просто такой классический республиканец. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что мир еще больше оказался в подвешенной ситуации. И самое интересное, вы понимаете, что сегодня нашему главе государства, а ведь Владимир Владимирович Путин тоже тот, который получил приглашение и сразу же собрал Совет Безопасности. И нашему главе государства, и Владимиру Владимировичу Путину, и Си Цзиньпину придется принимать очень важные решения.

Особенно мне хотелось бы подчеркнуть, Китай с его политикой, например, с единой судьбой человечества. Ведь это абсолютно противоположная идеология той, которую сегодня пропагандирует Трамп.