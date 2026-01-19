Снесут жилые дома и вырубят лес! Польша поможет Литве в возведении военного полигона

Литва Готовится к боевым действиями далеко не полях дипломатических встреч и переговоров. Вильнюс привлек союзников для строительства еще одного полигона, который расположится буквально в десятке километрах от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадь более 14 тысяч гектаров. В инфраструктуре стрельбище, склады боеприпасов, казармы для военнослужащих, которых, к слову, там может разместиться более четырех тысяч. Все это предстоит построить и уже на начальном этапе готовность помочь проявила Польша. Она предложила отправить своих военных и инженерные подразделения в Прибалтику. Делается это с дальним прицелом – использовать полигон для нужд своей армии.

В частности проводить учения на готовом объекте, сэкономив свои деньги на его строительстве. Однако литовская сторона, которая намерена потратить на объект без малого 100 миллионов евро, рада и этому. По мнению литовского министра обороны такое сотрудничество укрепит как обороноспособность вооруженных сил двух стран, так и НАТО в целом. Остается добавить, что для возведения оборонного объекта будут вырублены сотни гектаров леса, снесены десятки домов местных жителей.