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Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»

19 июля 2019 17:03
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Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»-1

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога, в которой участвуют не только главы регионов, уже главы муниципальных образований, деловые люди. Посмотрите: Совет ректоров, Молодежный форум, подписание соглашения российской Академии наук с Академией наук Беларуси.

То есть к этому формату, к этой площадке тянутся. И не только потому, что поговорить надо, хотя и это не лишнее. А потому, что наш форум всегда нацелен на результат.

# Беларусь-Россия # Экономика # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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