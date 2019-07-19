Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога»

Новости Беларуси. Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога, в которой участвуют не только главы регионов, уже главы муниципальных образований, деловые люди. Посмотрите: Совет ректоров, Молодежный форум, подписание соглашения российской Академии наук с Академией наук Беларуси.

То есть к этому формату, к этой площадке тянутся. И не только потому, что поговорить надо, хотя и это не лишнее. А потому, что наш форум всегда нацелен на результат.