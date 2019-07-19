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Количество самозанятых в Беларуси увеличилось на 30%

19 июля 2019 17:10
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Новости Беларуси. Количество граждан, желающих заниматься трудовой деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, растет быстрыми темпами. Только за первое полугодие их стало больше на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас это более 33,5 тысяч человек, которые с начала 2019 года уже уплатили в бюджет почти 4 миллиона рублей.

Большинство занимаются продажей на торговых местах широкого спектра продукции: от цветов и декоративных растений до домашней выпечки и кулинарии. На втором месте – парикмахерские и косметологические услуги, и замыкает тройку репетиторство.

Чтобы приступить к работе в качестве самозанятого, нужно всего лишь подать в налоговую уведомление и уплатить единый налог. Сейчас 30 видов деятельности не требуют получения лицензии и других специальных разрешений.

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# Занятость в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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