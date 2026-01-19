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В Совете Республики прошло заседание экспертного совета – какие законопроекты рассмотрели?

19 января 2026 17:11
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В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. Под руководством Натальи Кочановой были рассмотрены несколько законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе касающиеся вопросов хозяйственных обществ.

В Совете Республики прошло заседание экспертного совета – какие законопроекты рассмотрели?-2

Обсудили также новшества, которые касаются обращения с отходами. Рассмотрели и проект закона об аквакультуре. Изначально идея разработки этого документа возникла в рамках выполнения союзных с Россией программ, где подобные законодательные акты уже существуют.

# Государственная политика # Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

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