В Совете Республики прошло заседание экспертного совета – какие законопроекты рассмотрели?

В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. Под руководством Натальи Кочановой были рассмотрены несколько законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе касающиеся вопросов хозяйственных обществ.

Обсудили также новшества, которые касаются обращения с отходами. Рассмотрели и проект закона об аквакультуре. Изначально идея разработки этого документа возникла в рамках выполнения союзных с Россией программ, где подобные законодательные акты уже существуют.