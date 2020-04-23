Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»

Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации главное – обеспечить устойчивость экономики. И нам это удается, отрасли «плюсуют».

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей. Строительство добавило 6,3, плюс жилья ввели на 10 % больше плана. Сельское хозяйство 104,5, информационные технологии – 107,4. Отрасли промышленности на местном сырье, деревообработка – 112, фармацевтика – 105, производство цемента – 110, керамическая плитка – 102, пищовка – 106, металлургия – 108,6. По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все, кроме объективно нефтянки, которая начала прирастать с апреля. В итоге сбалансирована внешняя торговля. Сальдо плюс 425 миллионов долларов, выше, чем в прошлом году.





Несмотря на незначительное снижение ВВП (за первый квартал снизился на 0,3%), реальные доходы белорусов за первый квартал выросли на 7 %. Но Президент настаивает: сейчас время максимальной концентрации. Правительство настраивает на выполнение плановых показателей. Небольшая Беларусь попала в мировой экономический шторм.