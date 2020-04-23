Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»

Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации главное – обеспечить устойчивость экономики. И нам это удается, отрасли «плюсуют».
Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации главное – обеспечить устойчивость экономики. И нам это удается, отрасли «плюсуют».
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей. Строительство добавило 6,3, плюс жилья ввели на 10 % больше плана. Сельское хозяйство 104,5, информационные технологии – 107,4. Отрасли промышленности на местном сырье, деревообработка – 112, фармацевтика – 105, производство цемента – 110, керамическая плитка – 102, пищовка – 106, металлургия – 108,6.
По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все, кроме объективно нефтянки, которая начала прирастать с апреля.
В итоге сбалансирована внешняя торговля. Сальдо плюс 425 миллионов долларов, выше, чем в прошлом году.
Несмотря на незначительное снижение ВВП (за первый квартал снизился на 0,3%), реальные доходы белорусов за первый квартал выросли на 7 %. Но Президент настаивает: сейчас время максимальной концентрации. Правительство настраивает на выполнение плановых показателей. Небольшая Беларусь попала в мировой экономический шторм.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов (подробнее здесь).
Мы же с вами этого не сделали и закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, контролируем грузы. Непросто нам это достается, непросто и недешево обходится, но мы так действуем.
Ну и третье – вот этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, которые мы получили со всех сторон. Открытая страна, открытая экономика, экспортоориентированная, которая чуть меньше половины производимого продает на внешних рынках. Поэтому нам, чего бы ни стоило, – это задача прежде всего правительства – (нужно – прим. ред.) удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития.