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Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились»

23 апреля 2020 17:54
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Новости Беларуси. Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 200 тысяч умерли. И если в Китае эпидемию удалось остановить, то в Европе сделать это все еще не получается.

Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились» -1

В Беларуси все намного лучше, часть заболевших уже выздоровели, но общее число зараженных все еще продолжает расти. Каждая страна по-своему противостоит вирусной угрозе. Но вот вопрос, стоит ли перенимать чужой опыт.

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Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опыт Западной Европы. Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей, так? Так. И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки. То есть коронавирус – если это коронавирус – бушует, так? Так. Они сейчас начали открываться (это и в России) и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом, люди мрут в таких количествах.

И вот они вышли из этой изоляции (не самоизоляции, от этой изоляции государственной) ослабленные. Не видели белого света. И главное – психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее. Что произойдет? Произойдет вторая волна, и эти люди ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, домов отдыха и прочее, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы.

Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились» -7

Тогда встает вопрос: а зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились. И вторую волну получили. Может быть, уже это поняли там и потихоньку начали освобождать экономику, людей, детские сады. Вы видите, как это происходит. Встает вопрос: зачем это тогда делали? Для того, чтобы ослабить людей, ослабить у них иммунитет и потом их заразить?

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Фотофакт

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