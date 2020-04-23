Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились»

Новости Беларуси. Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 200 тысяч умерли. И если в Китае эпидемию удалось остановить, то в Европе сделать это все еще не получается.

В Беларуси все намного лучше, часть заболевших уже выздоровели, но общее число зараженных все еще продолжает расти. Каждая страна по-своему противостоит вирусной угрозе. Но вот вопрос, стоит ли перенимать чужой опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опыт Западной Европы. Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей, так? Так. И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки. То есть коронавирус – если это коронавирус – бушует, так? Так. Они сейчас начали открываться (это и в России) и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом, люди мрут в таких количествах.

И вот они вышли из этой изоляции (не самоизоляции, от этой изоляции государственной) ослабленные. Не видели белого света. И главное – психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее. Что произойдет? Произойдет вторая волна, и эти люди ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, домов отдыха и прочее, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы.