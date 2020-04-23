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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

23 апреля 2020 14:57
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Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японцы очень довольны качеством тканей из льна. Считают их наиболее подходящими для защитных масок. Натуральные, природные качества делают ткань отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей.

В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна-1

Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования.

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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна-4

Сего Фурусава, представитель компании NBR: 
Мы получаем много отзывов от японских клиентов о том, что лен – лучшая ткань для ношения на теле. Уверен, что это заслуга белорусских производителей.  

В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна-7



Японских покупателей интересуют не только маски изо льна, но и пользуются спросом столовые наборы и одежда.  

# Коронавирус # Экономика # Сёгэ Фурусава # Наталья Надольская # Фотофакт

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