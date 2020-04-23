В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Японцы очень довольны качеством тканей из льна. Считают их наиболее подходящими для защитных масок. Натуральные, природные качества делают ткань отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей.

Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования. Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?

Сего Фурусава, представитель компании NBR:

Мы получаем много отзывов от японских клиентов о том, что лен – лучшая ткань для ношения на теле. Уверен, что это заслуга белорусских производителей.