Александр Лукашенко о заражении медиков коронавирусом: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»

Новости Беларуси. Сегодня абсолютно все медики – на передовой. Желание оперативно помочь людям иногда играет с ними злую шутку и оборачивается заражением самих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот тут уже задача для руководства: обеспечить медработников всем необходимым и строго следить за безопасностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разберитесь, как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала. Меня информируют до сих пор, что «ай, ладно, сейчас я тут зайду, там чего-то сделаю» – зашла, заразилась, понесла заразу в общество.
Не должно быть расхлябанности, соберитесь там, где нужно собраться. И тогда мы пройдем ровно, спокойно – так, как сегодня идет эта заболеваемость.
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