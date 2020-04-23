Александр Лукашенко о заражении медиков коронавирусом: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»

Новости Беларуси. Сегодня абсолютно все медики – на передовой. Желание оперативно помочь людям иногда играет с ними злую шутку и оборачивается заражением самих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот тут уже задача для руководства: обеспечить медработников всем необходимым и строго следить за безопасностью.