Белорусский парламент ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией

Новости Беларуси. После ратификации соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией для нашей страны появится больше возможностей для поставок продукции за рубеж. Вывоз товаров будет без пошлин и количественных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня товарооборот между Беларусью и Сербией уже 150 миллионов долларов. Экспорт в эту страну вырос больше чем на 50 миллионов долларов только в 2019 году. Больше всего мы продаем сербам легковых и грузовых автомобилей, металлических изделий, тракторов и тягачей. Кроме того, белорусские парламентарии планируют больше сотрудничать с неправительственными организациями. Речь идет в первую очередь о работе в сфере защиты окружающей среды, гендерного равенства, вопросах Целей устойчивого развития. Особое внимание также развитию регионов. В частности, это касается поиска новых инвестиционных проектов.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы полагаем, что нам необходимо сместить в своей деятельности акцент прежде всего на развитие. Развитие может предполагать и создание новых предприятий. Сегодня мы сталкиваемся с изменением технологических укладов. Мы сталкиваемся с развитием нового цифрового общества. Я убежден, что буквально в каждом регионе есть потребность в модернизации как существующих предприятий (это одно направление), так и появлении новых, которые смогут устойчиво работать через 5, 10, 15 и 20 лет. Работа на перспективу и является главным приоритетом межпарламентских контактов.