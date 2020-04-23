Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в учебниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

COVID-19 не первый и далеко не последний вирус, с которым столкнулось человечество.