Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в учебниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 не первый и далеко не последний вирус, с которым столкнулось человечество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных. Не потому, что чрезвычайная обстановка. Ну военные, если у них есть свободные люди и мощности, не должны быть в стороне, потому что это для них хорошая школа. Люди учатся на этой беде и делают соответствующие выводы. Поэтому в свое время я распорядился, чтобы были подключены и военные эпидемиологи, вирусологи и так далее. Только я вас хочу попросить, чтобы не было излишеств.
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