Прямой эфир

Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?

23 апреля 2020 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Микрокредиты в стране будут выдавать по новым правилам. В Нацбанке пояснили несколько важных нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?-1



Для снижения долговой нагрузки на тех, кто берет кредиты у микрофинансовых организаций, ограничены суммы процентов и неустойки. Она не может быть больше двукратной суммы микрозайма, а штраф и пеня в свою очередь не могут быть выше половины суммы микрозайма.

То есть если вы взяли в долг у такой организации 200 рублей, сумма процентов не может превышать 400 рублей, штрафа за просрочку – 100 рублей.

Сохранится возможность досрочно погасить заем, а также установка верхнего предела ставок по микрозаймам.

Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?-4



Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Беларуси:
Хорошая новость в том, что все эти новации распространяются как на вновь заключенные договоры микрозайма, так и на ранее заключенные договоры. Микрофинансовым организациям дается два месяца для того, чтобы привести все ранее заключенные договоры в соответствии с новыми положениями.

Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?-6



Национальный банк Беларуси ожидает рост рынка микрофинансирования в 2020 году как минимум в полтора раза. В 2019 году сумма предоставленных микрозаймов выросла на 20 %. Увеличивалось также количество заемщиков и заключенных договоров.  

# Деньги # Экономика # Дмитрий Набздоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский парламент ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией
23 апреля 2020 11:41

Белорусский парламент ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги
23 апреля 2020 10:50

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ
23 апреля 2020 10:39

Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ