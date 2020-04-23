Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?

Новости Беларуси. Микрокредиты в стране будут выдавать по новым правилам. В Нацбанке пояснили несколько важных нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна





Для снижения долговой нагрузки на тех, кто берет кредиты у микрофинансовых организаций, ограничены суммы процентов и неустойки. Она не может быть больше двукратной суммы микрозайма, а штраф и пеня в свою очередь не могут быть выше половины суммы микрозайма.

То есть если вы взяли в долг у такой организации 200 рублей, сумма процентов не может превышать 400 рублей, штрафа за просрочку – 100 рублей. Сохранится возможность досрочно погасить заем, а также установка верхнего предела ставок по микрозаймам.





Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Беларуси:

Хорошая новость в том, что все эти новации распространяются как на вновь заключенные договоры микрозайма, так и на ранее заключенные договоры. Микрофинансовым организациям дается два месяца для того, чтобы привести все ранее заключенные договоры в соответствии с новыми положениями.