«Семена раскупили – капуста будет дешёвая». Эксперты объяснили, от чего зависит цена на урожай

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:

Перерабатывая овощи, мы сталкиваемся с проблемой роста цен практически от исходного сырья. У нас есть собственная сырьевая база, то есть мы тоже выращиваем овощи самостоятельно. И примерно до 50 % закупаем. В Республике Беларусь в формировании цены на сырые овощи – это Столинский район, в основном Ольшаны. И как бы тут фермеры ни говорили, выгодно или нет. Почему в Ольшанах была в прошлом году капуста дорогая, а почему сегодня она недорогая?

Кирилл Казаков, СТВ:

Потому что раньше приезжали москвичи, фурами закупали. А для того, чтобы москвичи цену подняли, они высыпали. Журналистов звали, они приезжали, снимали и рассказывали, какая беда с урожаем.