«Семена раскупили – капуста будет дешёвая». Эксперты объяснили, от чего зависит цена на урожай
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
Перерабатывая овощи, мы сталкиваемся с проблемой роста цен практически от исходного сырья. У нас есть собственная сырьевая база, то есть мы тоже выращиваем овощи самостоятельно. И примерно до 50 % закупаем. В Республике Беларусь в формировании цены на сырые овощи – это Столинский район, в основном Ольшаны. И как бы тут фермеры ни говорили, выгодно или нет. Почему в Ольшанах была в прошлом году капуста дорогая, а почему сегодня она недорогая?
Кирилл Казаков, СТВ:
Потому что раньше приезжали москвичи, фурами закупали. А для того, чтобы москвичи цену подняли, они высыпали. Журналистов звали, они приезжали, снимали и рассказывали, какая беда с урожаем.
Александр Вощук:
Сегодня фермеры меня возненавидят после этого, но тем не менее. Почему в одной лодке, почему фиксация цен? Должны понимать и фермер, и переработка, и сети. И справедливое, и честное отношение к росту цен: если сегодня химия подорожала – критический импорт, есть регуляторы: губернатор, МАРТ, будет еще через 10 дней какой-то орган сформированный или уже существующий для регулирования импорта. О перенасыщении рынка. Как поступают фермеры: сегодня капуста дорогая – образно говоря, рубль. На следующий год, понятно, хочется заработать, ее посеяли в два раза. Я когда-то тоже занимался реализацией семян. Это видно и по семенам очень четко. Семена раскупили – капуста будет дешевая. Семена не раскупили огурца – он будет дорогой. Потому что перенасыщение идет. Примеров масса. Малина дрогичинская, тот же Столин – огурец, клубника лунинецкая. Перенасыщение – вот и проблема. Поэтому еще раз к этой же лодке, четкое понимание: есть рынок, все мы знаем, сколько продавать, сколько производим. Зависит, конечно, и экспорт. Смог фермер продать в Российскую Федерацию, конечно, будет дорого, не смог – будут проблемы, на уровень государства будет выноситься.
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