Новости экономики на РТР-Беларусь за 10.10.2022

Какие продукты разрешено вывозить из Беларуси, а на какие продлен запрет? Насколько выросла популярность электронных билетов на поезда? И какая картина сложилась в понедельник, 10 октября, на валютном рынке? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Лицензирование на вывоз сахара за пределы Беларуси отменено

Для вывоза сахара из Беларуси больше не нужна особая лицензия. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Как пояснили в Совете министров, ситуация на внутреннем и внешних рынках налаживается, устанавливается равновесие цен. Это позволяет смягчить некоторые ограничения. Кроме того, в Беларуси собран хороший урожай сахарной свеклы, ресурсов теперь достаточно, чтобы обеспечить спрос на внутреннем и внешнем рынках. Заводы могут более оперативно работать по экспортным контрактам. А вот с поставками за рубеж других видов сельхозпродукции придется подождать. Так, продлен запрет на вывоз из страны гречневой муки, крупы, зерна, а также муки из пшеницы и спельты. Ограничения будут действовать три месяца. В Беларуси выросла популярность онлайн-продаж ж/д билетов

В Беларуси растет популярность онлайн-продаж железнодорожных билетов. За 9 месяцев их число увеличилось почти на треть, сообщили в БЖД. Так, на поезда с нумерованными местами продано свыше 4 миллионов 200 тысяч электронных проездных документов. Не отстают и электрички: в январе-сентябре свыше миллиона билетов на них приобретены онлайн. Рост – около 9 % по сравнению с тем же периодом 2021-го. В Беларуси активно развиваются альтернативные способы покупки проездных документов на ж/д составы. Кроме сайта и приложения, есть возможность приобрести их через терминалы самообслуживания. Такие варианты привлекают удобством и оперативностью. ​Курсы валют на 10 и 11 октября