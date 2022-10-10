Закупают по ценам фермеров, продают в два раза дороже. Депутат рассказал, почему растут цены на сельхозпродукцию
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, я чего-то не понимаю, но у нас пять сетей в Минске, которые очень популярны.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
А кто хозяева сетей? Кто хозяева в «Соседях»?
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Я один из собственников и генеральный директор.
Кирилл Казаков:
Практически все сети, работающие в Беларуси, имеют национальный капитал или что-то около этого. У нас нет сетей, которые пришли из Европы.
Владимир Крапивка:
А «Евроопт» откуда пришел?
Кирилл Казаков:
Это белорусская сеть. Я говорю про Lidl или Tesco, которые работают по всей Европе. У нас белорусские сети. Я понимаю, что это тоже белорусский бизнес, который платит белорусам налоги.
Владимир Крапивка:
Почему белорусской продукции мало в сетях? Приезжали на проверку стабфондом. Начальник отдела экономики мне говорит: обходили магазины, 70-80 % овощей импортных, не белорусских.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Можно я поясню, почему цены остановили? Это правильное решение. Я до депутата был руководителем сельскохозяйственного предприятия, где я выращивал и яблоки, и груши, и овощи, и фрукты, и зерно. Все было у меня. Приезжают сети, рынок особенно, по пятницам. Большое количество. Продукция была экспортоориентированная, продавали в Россию. Приезжали в пятницу, закупают по нашим ценам. Думаю: почем же они продают на рынке? На рынок прихожу – в два раза дороже.
Приезжает бизнесмен, спрашивает: а чуть-чуть цены нельзя сбросить? Спрашиваю: почему? – «Приехал фермер из Столина, привез капусту, надо сбросить». Чуть-чуть сбросил, подошли к этому, рентабельная сеть. Как вы думаете, по сколько он продает? Опять в два раза. Зафиксировать нужно эти цены и разобраться.
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