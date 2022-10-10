Закупают по ценам фермеров, продают в два раза дороже. Депутат рассказал, почему растут цены на сельхозпродукцию

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Может, я чего-то не понимаю, но у нас пять сетей в Минске, которые очень популярны.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

А кто хозяева сетей? Кто хозяева в «Соседях»? Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Я один из собственников и генеральный директор. Кирилл Казаков:

Практически все сети, работающие в Беларуси, имеют национальный капитал или что-то около этого. У нас нет сетей, которые пришли из Европы. Владимир Крапивка:

А «Евроопт» откуда пришел? Кирилл Казаков:

Это белорусская сеть. Я говорю про Lidl или Tesco, которые работают по всей Европе. У нас белорусские сети. Я понимаю, что это тоже белорусский бизнес, который платит белорусам налоги. Владимир Крапивка:

Почему белорусской продукции мало в сетях? Приезжали на проверку стабфондом. Начальник отдела экономики мне говорит: обходили магазины, 70-80 % овощей импортных, не белорусских.