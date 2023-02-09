В Беларуси растёт число коммерческих организаций – деловая активность увеличилась на 11% в 2023-м

Новости Беларуси. В стране стабильно растет число новых коммерческих организаций. По данным Министерства экономики, уровень деловой активности увеличился на 11 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В стране стабильно растет число новых коммерческих организаций. По данным Министерства экономики, уровень деловой активности увеличился на 11 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своевременные антикризисные меры способствовали формированию позитивных ожиданий бизнес-сообщества. Стабильная работа малого и среднего бизнеса обеспечивает значительный вклад в доходную часть бюджета. На долю МСП приходится более 36 % налоговых платежей.
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